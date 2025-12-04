Staffel 4Folge 24vom 04.12.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 24: Eine letzte Chance
46 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Wegen der bevorstehenden Geburt ihres Babys will Dr. Quinn sich eigentlich schonen, doch es kommt anders: Sie muss Cloud Dancing das Leben retten! Der abtrünnige Two Spears hat ein Attentat auf ihn verübt. Hintergrund des schlimmen Vorfalls sind die Feindseligkeiten zwischen den Indianerstämmen, der Armee und dem Indianerbeauftragten Lucien Hazen. Auch wenn Sully alles in seiner Macht stehende versucht, den Konflikt zu lösen - die Fronten zwischen den Parteien sind verhärtet.
