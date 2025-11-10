Staffel 4Folge 6vom 10.11.2025
EnthüllungenJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 6: Enthüllungen
46 Min.Folge vom 10.11.2025
Dorothy veröffentlicht ein Buch über ihr Leben in Colorado Springs. Natürlich kommen auch fast alle Bewohner darin vor, allerdings zeichnet Dorothy nicht von jedem ein liebenswürdiges Bild: Sie thematisiert beispielsweise Jakes Alkoholsucht und Graces Unfruchtbarkeit. Zu allem Übel wird das Buch ein Bestseller, und Dorothy sieht sich mit den Anschuldigungen ihrer Freunde und Nachbarn konfrontiert, die ihr Vertrauen missbraucht sehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick