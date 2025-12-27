Staffel 5Folge 11vom 02.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 11: Gleiches Recht für alle
45 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Jake muss sein Versprechen, das er Robert E. im Wahlkampf gegeben hat, endlich einlösen: Robert E. wird das erste Mitglied im Stadtrat, welches sich um die Belange der schwarzen Bevölkerung kümmert. Doch dann wird klar, dass Anthony weiterführenden Unterricht auf einer Schule für weiße Kinder braucht ...
