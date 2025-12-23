Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13vom 23.12.2025
Hoffnung auf ein Wunder

Folge 13: Hoffnung auf ein Wunder

46 Min.Folge vom 23.12.2025

Plötzlich und unerwartet ist Reverend Johnson erblindet. Er sieht sich außerstande, die Messe zum Heiligen Abend abzuhalten und auch Dr. Quinn kann die Ursache der Krankheit nicht herausfinden. Für Brian steht fest: Es muss eine Strafe Gottes sein ...

