Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 14vom 06.01.2026
Der Damm

Folge 14: Der Damm

44 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6

Sully und Preston wollen verhindern, dass in der Nähe von Colorado Springs ein Staudamm gebaut wird. Als Sully jedoch merkt, dass Preston und seinen Männern jedes Mittel recht ist, wird ihm die ganze Sache zu heiß. Doch schon bald sitzt er wegen Beihilfe im Knast ...

