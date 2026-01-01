Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 15vom 07.01.2026
Onkel Teddy Quinn

Folge 15: Onkel Teddy Quinn

45 Min.Folge vom 07.01.2026

Dr. Quinns Onkel Theodore ist zu Besuch gekommen. Als erfolgreicher Konzertpianist erkennt er sofort Brians großes musikalisches Talent. Doch er ist der Ansicht, dass dessen Gabe zu wenig gefordert wird. Und überhaupt passen dem Onkel die Erziehungsmethoden seiner Nichte so gar nicht ...

