Staffel 5Folge 15vom 07.01.2026
Onkel Teddy QuinnJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 15: Onkel Teddy Quinn
45 Min.Folge vom 07.01.2026
Dr. Quinns Onkel Theodore ist zu Besuch gekommen. Als erfolgreicher Konzertpianist erkennt er sofort Brians großes musikalisches Talent. Doch er ist der Ansicht, dass dessen Gabe zu wenig gefordert wird. Und überhaupt passen dem Onkel die Erziehungsmethoden seiner Nichte so gar nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick