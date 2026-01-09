Staffel 5Folge 17vom 09.01.2026
Folge 17: Colleens Hausarbeit
Colleen arbeitet neuerdings für die Schülerzeitung und will einen Artikel über Dr. Quinn und ihre Arbeit schreiben. Dafür befragt sie die Ärztin zu ihren außergewöhnlichsten Fällen. Während die beiden das Interview führen, werden ihnen beunruhigende Nachrichten bezüglich Andrew überbracht: Er liegt mit einer geheimnisvollen Krankheit in der Klinik, und sein Zustand verschlechtert sich auf einmal rapide.
