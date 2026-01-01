Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 18vom 12.01.2026
Ein guter Freund (1)

Folge 18: Ein guter Freund (1)

48 Min.Folge vom 12.01.2026

Eigentlich sollte sich Sully über den überraschenden Besuch seines alten Freundes Daniel freuen. Doch er und Dr. Quinn stecken bis zum Hals in Schulden, die sie nicht tilgen können. Daher nimmt Sully jede Arbeit an, die er bekommt - für Daniel bleibt da keine Zeit. Als schließlich auch noch Preston kommt und Haus und Klinik pfänden will, bietet Daniel finanzielle Hilfe an.

