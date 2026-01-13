Staffel 5Folge 19vom 13.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 19: Ein guter Freund (2)
47 Min.Folge vom 13.01.2026
Daniel hat mit seinem Goldfund die Bankschulden von Dr. Quinn und Sully getilgt. Sully erfährt erst davon, als er von einem seiner Gelegenheitsjobs nach Hause kommt. Er ist über die Unterstützung seines Freundes sehr wütend und stellt Daniel zur Rede. Dabei erfährt er etwas, das seinen Zorn nur noch mehr aufwallen lässt ...
