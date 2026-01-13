Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 19vom 13.01.2026
Ein guter Freund (2)

Folge 19: Ein guter Freund (2)

47 Min.Folge vom 13.01.2026

Daniel hat mit seinem Goldfund die Bankschulden von Dr. Quinn und Sully getilgt. Sully erfährt erst davon, als er von einem seiner Gelegenheitsjobs nach Hause kommt. Er ist über die Unterstützung seines Freundes sehr wütend und stellt Daniel zur Rede. Dabei erfährt er etwas, das seinen Zorn nur noch mehr aufwallen lässt ...

