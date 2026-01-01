Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 21vom 15.01.2026
Der große Dichter

Folge 21: Der große Dichter

45 Min.Folge vom 15.01.2026

Voller Vorfreude erwarten die Bewohner von Colorado Springs den berühmten Dichter Walt Whitman. Allerdings streut Dr. Cook das Gerücht, dass Whitman sich zu Männern hingezogen fühlt. Schnell wandelt sich die Freude bei Whitmans Ankunft in offene Ablehnung. Sogar Whitmans Lesung wird von Preston abgesagt. Als der Dichter von Brians beruflichen Ambitionen erfährt und ihm als Mentor zur Seite steht, ist sogar Dr. Quinn alarmiert.

