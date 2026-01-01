Staffel 5Folge 23vom 19.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 23: Frauenrechte
45 Min.Folge vom 19.01.2026
Dr. Quinns Schwester Marjorie kommt nach Colorado Springs, nachdem sie sich von ihrem Mann hat scheiden lassen. Die neue Freiheit machte Marjorie zu einer glühenden Verfechterin von Frauenrechten, die sich auch in Sachen Liebe nicht mehr von den geltenden Konventionen beeindrucken lässt. Dr. Quinn findet Marjories Haltung in Ordnung - zumindest so lange, bis ihre Liaison mit Loren einen handfesten Skandal auslöst, der auch Dr. Quinn betrifft.
Weitere Folgen in Staffel 5
