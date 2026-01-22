Staffel 5Folge 26vom 22.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 26: Stunden der Wahrheit (2)
45 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Sully und Cloud Dancing sind vor den Soldaten in die Berge geflohen. Als die Armee sie schließlich aufspürt entscheidet Sully, dass er die Verfolger ablenkt, während Cloud Dancing flieht. Was Sully nicht ahnt: Unter den Männern ist auch sein Erzfeind Sergeant O'Connor der nur darauf wartet, dem aufmüpfigen Trapper ein für alle Mal das Fell über die Ohren zu ziehen ...
