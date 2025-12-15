Staffel 5Folge 3vom 15.12.2025
Folge 3: Kunstfehler
45 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Das Baby eines jungen Paares stirbt nach der Behandlung durch Dr. Quinn. Da der Vater Jurist ist, strengt er sofort eine Kunstfehler-Klage gegen Dr. Quinn an - auch, weil sie eine Frau ist und er ihren Fähigkeiten von Anfang an nicht vertraut hat. Eigentlich dürfte Dr. Mike nun bis auf weiteres nicht praktizieren, doch als ein Baby mit den gleichen Symptomen wie das verstorbene Kind zu ihr gebracht wird, muss sie einfach helfen.
