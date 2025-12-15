Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 15.12.2025
Kunstfehler

KunstfehlerJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 3: Kunstfehler

45 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Das Baby eines jungen Paares stirbt nach der Behandlung durch Dr. Quinn. Da der Vater Jurist ist, strengt er sofort eine Kunstfehler-Klage gegen Dr. Quinn an - auch, weil sie eine Frau ist und er ihren Fähigkeiten von Anfang an nicht vertraut hat. Eigentlich dürfte Dr. Mike nun bis auf weiteres nicht praktizieren, doch als ein Baby mit den gleichen Symptomen wie das verstorbene Kind zu ihr gebracht wird, muss sie einfach helfen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen