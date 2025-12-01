Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 19.12.2025
Die Bürgermeisterwahl

45 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6

Jake und Preston kandidieren für das Bürgermeisteramt. Beide wollen den Segen von Dr. Quinn - doch die Ärztin wird verhaftet und ins Gefängnis geworfen, weil sie einen flüchtigen Indianer behandelt hat. Doch Dorothy schmiedet schon einen Plan, um Dr. Mike zu befreien. In der Zwischenzeit versuchen die beiden Bürgermeisterkandidaten alles, um ihre Beliebtheit bei den Bürgern von Colorado Springs zu steigern.

