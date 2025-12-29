Staffel 5Folge 9vom 29.12.2025
Eine lebende LegendeJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 9: Eine lebende Legende
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick