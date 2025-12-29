Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9vom 29.12.2025
Eine lebende Legende

Folge 9: Eine lebende Legende

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Der legendäre Marshall Elias Burch soll Matthew helfen, die Bankräuber zu schnappen, die ihn bei einem Überfall schwer verwundet haben. Angeblich hat Burch bereits mehr als 100 Männer getötet. Für Matthew ist die Jagd nach den Gangstern eine Bewährungsprobe: Obwohl er es ablehnt, eine Waffe zu tragen und Menschen zu töten, soll er nun schießen. Dr. Quinn und Sully befürchten ein Blutbad und versuchen, die Schießerei abzuwenden.

