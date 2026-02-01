Staffel 6Folge 13vom 10.02.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 13: Das Attentat
45 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Dr. Quinn wird angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Nur mit Cloud Dancings Hilfe gelingt es Andrew, die Ärztin durch eine schwierige Operation zu retten. Doch mit der Wundheilung ist es nicht getan: Dr. Quinn erlebt den schrecklichen Moment des Attentats immer wieder und ist vor Angst bald wie gelähmt. Unterdessen macht sich Daniel auf die Suche nach dem Täter, der bereits drei andere Ärzte getötet hat ...
