Staffel 6Folge 16vom 13.02.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 16: Yin und Yang
44 Min.Ab 6
Colorado Springs erhält Besuch aus Fernost: Zahlreiche Chinesen, die Arbeit suchen, kommen in dem kleinen Städtchen an. Allerdings leiden viele von ihnen an einem lebensbedrohlichen Fieber. Da es nicht zu einer Epidemie kommen darf mit dem Naturmediziner Mr. Wu und dessen Assistent Wu Jing Yang zusammen. Als sich Dr. Quinn und Wu Jing Yang anfreunden, erfährt die Ärztin ein brisantes Geheimnis über den jungen Mann.
