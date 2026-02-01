Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 19vom 18.02.2026
Rache

RacheJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 19: Rache

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Der US-Marshall Elias Burch soll den Ex-Häftling Exner erschossen haben. Das behauptet zumindest ein Schriftsteller, der mit Exner durchs Land zog und den Mord gesehen haben will. Nun sitzt Burch in Colorado Springs im Gefängnis und wartet auf seine Verhandlung. Gegenüber seinem Verteidiger Matthew beteuert er seine Unschuld, doch alles spricht gegen ihn - ihm droht die Todesstrafe. Doch Dr. Quinn macht eine entscheidende Entdeckung ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen