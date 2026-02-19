Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 20vom 19.02.2026
Für immer Dein

Für immer DeinJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 20: Für immer Dein

44 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Dr. Quinn und Sully sind auf dem Heimweg von einem Ausflug in die Wildnis, als die Ärztin stürzt und sich schwer am Kopf verletzt. Sully bringt sie in eine einsame Hütte: Sie muss unbedingt wach bleiben, sonst fällt sie ins Koma. Daher lassen die beiden ihr bisheriges gemeinsames Leben mit allen Höhen und Tiefen Revue passieren und treffen in der Folge eine wichtige Entscheidung für ihre Zukunft.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen