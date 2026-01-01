Staffel 6Folge 3vom 27.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 3: Auf Ehre und Gewissen
45 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Black Moons abtrünnige Indianer überfallen Colorado Springs. General Wooten erleidet im Kampf gegen sie schwere Verletzungen und wird von Dr. Quinn erfolgreich behandelt. Im Gegenzug verlangt sie, dass er Sully begnadigt. Wooten lässt sich darauf ein, doch nur unter der Bedingung, dass Sully für sieben Jahre ins Exil geht. Unterdessen verbreitet Hank in der gesamten Stadt, dass Sully noch lebt ...
