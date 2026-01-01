Staffel 6Folge 4vom 28.01.2026
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 4: Licht und Schatten
45 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6
Dr. Quinn und Dorothy wollen zur Feier des Gründungstages von Colorado Springs ein Fest auf die Beine stellen. Mitten in den Vorbereitungen erhält Mike jedoch eine schreckliche Nachricht: Sullys Gnadengesuch wurde abgelehnt. Als sie auch noch erfährt, dass sie wieder schwanger ist und das Baby schließlich verliert, bricht sie vollends zusammen. Nicht einmal Dorothy und Grace finden noch einen Zugang zu ihr.
