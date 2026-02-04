Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 9vom 04.02.2026
Zeit der Heilung (2)

Folge 9: Zeit der Heilung (2)

46 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Diphterie wütet weiterhin in Colorado Springs und fordert immer mehr Tote. Auch Marjorie ist inzwischen erkrankt, weswegen Elizabeth Dr. Quinn schwere Vorwürfe macht. Hank versucht, der heimtückischen Krankheit auf seine eigene Weise beizukommen: Er wollte das Siedlerdorf abbrennen, das er für die Ausbreitung der Seuche verantwortlich macht. Ausgerechnet Matthew soll ihn nun vor Gericht verteidigen.

