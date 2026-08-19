Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Stone

Das Wunder mit dieser Faust

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 11vom 19.08.2026
Das Wunder mit dieser Faust

Das Wunder mit dieser FaustJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 11: Das Wunder mit dieser Faust

24 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Kohaku gelingt es, die Schatztruhe ausfindig zu machen. Doch diese befindet sich in einem massiven Betonklotz. Senku entwickelt eine lautlose Bombe, um das Platin aus dem Stein zu befreien. Kohaku muss die Rohstoffe für das Team der Wissenschaft gewinnen, bevor der Feind auf sie aufmerksam wird ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Stone
ProSieben MAXX
Dr. Stone

Dr. Stone

Alle 3 Staffeln und Folgen