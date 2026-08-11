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Dr. Stone

Perseus, das Schiff der Wissenschaft

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 11.08.2026
Perseus, das Schiff der Wissenschaft

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Folge 5: Perseus, das Schiff der Wissenschaft

24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die Dorfbewohner beginnen mit dem Bau des Schiffes. Doch ohne Pläne, an die sie sich halten können, geht schon bald einiges schief. Ryusui, der mit der Schifffahrt vertraut ist, bietet seine Hilfe an, um ein Modell zu entwerfen, das als Grundlage für den Frachter dienen soll. Nach einem Jahr Arbeit ist das Gefährt fertig und kann in See stechen. Nun muss nur noch die Crew ausgewählt werden.

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