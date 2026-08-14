Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der WissenschaftJetzt kostenlos streamen
Dr. Stone
Folge 8: Das Ass im Ärmel auf dem Schiff der Wissenschaft
24 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Die Besatzung der Perseus wurde versteinert. Senku, Soyuz, Kohaku und Gen, die sich auf der Schatzinsel befinden, müssen nun einen Weg finden, ihre Freunde aus der Starre zu befreien. Amaryllis bietet den Wissenschaftlern ihre Hilfe an, da sie das Geheimnis des Versteinerungslichts kennt.
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