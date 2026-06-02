Erscheine, Gott der Drachen! Und erfülle meinen Wunsch-Punsch!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 41: Erscheine, Gott der Drachen! Und erfülle meinen Wunsch-Punsch!
23 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Auch Zen-Oh, der Herrscher über die zwölf Universen, hat von dem Wettkampf zwischen den beiden Teams um Beerus und Champa gehört und zeigt großes Interesse daran. Seine Begeisterung reicht sogar so weit, dass er selbst ein Turnier ausrichten möchte, an dem sich alle zwölf Universen beteiligen sollen. Die Fehde zwischen dem sechsten und dem siebten Universum scheint nun endlich beigelegt.
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