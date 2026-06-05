Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Das Siegel des Planeten Potaufeu! Das Geheimnis des übermenschlichen Wassers!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 44vom 05.06.2026
Das Siegel des Planeten Potaufeu! Das Geheimnis des übermenschlichen Wassers!

Das Siegel des Planeten Potaufeu! Das Geheimnis des übermenschlichen Wassers!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 44: Das Siegel des Planeten Potaufeu! Das Geheimnis des übermenschlichen Wassers!

23 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Trunks und Goten beobachten auf Planet Potaufeu einen Kampf zwischen Gryll und Potage, dem einzigen Bewohner und Wächter des sagenumwobenen übermenschlichen Wassers, das angeblich Superkräfte verleihen soll. Als Gryll es tatsächlich schafft, an das Wasser zu kommen, erfahren die Kinder jedoch, was es wirklich damit auf sich hat. Auch Vegeta und Jaco sind auf dem Weg nach Potaufeu, auf der Suche nach Trunks und Goten, doch dort angekommen erwartet sie eine böse Überraschung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen