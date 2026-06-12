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Dragon Ball Super

Eine Nachricht aus der Zukunft! Goku Black greift an!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 49vom 12.06.2026
Eine Nachricht aus der Zukunft! Goku Black greift an!

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Dragon Ball Super

Folge 49: Eine Nachricht aus der Zukunft! Goku Black greift an!

23 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Trunks schafft es gerade noch rechtzeitig, mit der Zeitmaschine zurück in die Gegenwart zu gelangen, wo er seinem vergangenen Selbst gegenübersteht. Obwohl Zeitreisen verboten sind, ist das für Trunks der einzige Weg, um Goku Black zu stoppen ...

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