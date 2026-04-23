Entscheidungskampf auf Meister Kaios Planet! Beerus gegen Goku!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 5: Entscheidungskampf auf Meister Kaios Planet! Beerus gegen Goku!
23 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Beerus, der Gott der Zerstörung, ist auf Meister Kaios Planet angekommen. Meister Kaio versucht zunächst, Gokus Anwesenheit vor ihm zu verheimlichen, doch Beerus weiß bereits Bescheid. Als Goku Beerus zum Kampf herausfordert, muss er leider zurückstecken ...
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