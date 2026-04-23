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Dragon Ball Super

Entscheidungskampf auf Meister Kaios Planet! Beerus gegen Goku!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 23.04.2026
Entscheidungskampf auf Meister Kaios Planet! Beerus gegen Goku!

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Dragon Ball Super

Folge 5: Entscheidungskampf auf Meister Kaios Planet! Beerus gegen Goku!

23 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Beerus, der Gott der Zerstörung, ist auf Meister Kaios Planet angekommen. Meister Kaio versucht zunächst, Gokus Anwesenheit vor ihm zu verheimlichen, doch Beerus weiß bereits Bescheid. Als Goku Beerus zum Kampf herausfordert, muss er leider zurückstecken ...

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