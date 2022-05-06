Finger weg von meiner Bulma! Führt Vegetas Zorn zur Transformation?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 7: Finger weg von meiner Bulma! Führt Vegetas Zorn zur Transformation?
23 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 6
Mit aller Kraft versucht Vegeta, eine Konfrontation zwischen Beerus und Boo zu vermeiden. Auch die anderen versuchen, Beerus zu stoppen, scheitern aber an dessen Stärke. Er hat sich in den Kopf gesetzt, die Erde vernichten zu wollen. Bei einem Kampf zwischen Vegeta und Beerus, muss Vegeta sich eingestehen, dass allerdings kaum eine Chance besteht ...
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