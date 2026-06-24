Der Gott im unsterblichen Körper! Zamasu steigt herab!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 57: Der Gott im unsterblichen Körper! Zamasu steigt herab!
23 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Trunks und Son Goku bieten Zamasu und Black im Kampf die Stirn. Doch gegen das mächtige Duo müssen sie eine herbe Niederlage einstecken. Mai kann Trunks und Goku gerade noch retten, sodass sie gemeinsam mit Vegeta in die Gegenwart zurückkehren. Zamsu will währenddessen herausfinden, was es mit den Super-Dragonballs auf sich hat.
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