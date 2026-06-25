Zamasu und Black! Das Rätsel wird immer größer!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 58: Zamasu und Black! Das Rätsel wird immer größer!
23 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Trunks, Vegeta und Son Goku sind nach dem Kampf mit Zamasu und Black schwer angeschlagen. Sie berichten von ihren Erlebnissen aus der Zukunft und von Zamasus Wechsel auf die böse Seite. Zurück in der Gegenwart macht sich dieser auf den Weg zu Zuno, der als allwissend gilt. Denn Zamasu möchte unbedingt mehr über Son Goku und die Super-Dragonballs erfahren. Als Whis und Beerus das mitbekommen, wollen sie umgehend Lehrmeister Gowasu informieren.
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