Beschütze den Kaioshin Gowasu! Und zerstöre Zamasu!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 59: Beschütze den Kaioshin Gowasu! Und zerstöre Zamasu!
23 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Beerus, Whis und Son Goku vermuten, dass Zamasu seinen Lehrmeister Gowasu töten möchte. Außerdem hegen sie den Verdacht, dass Zamasu in der Zukunft die Super-Dragonballs und den Zeitring benutzt hat, um unsterblich zu werden, Black zu erschaffen und die Menschheit zu töten. Um Gowasus Leben zu retten und Zamasu aufzuhalten, kehren die Freunde ins zehnte Universum zurück.
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