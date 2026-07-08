Mit neuer Hoffnung im Herzen: Lebe wohl, Trunks!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 67: Mit neuer Hoffnung im Herzen: Lebe wohl, Trunks!
23 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Trunks gelingt es, Black und Zamasu zu entzweien. Dieser verwandelt sich daraufhin jedoch in ein undefinierbares Wesen, das die gesamte Welt zu zerstören droht. Können Trunks, Vegeta und Son Goku den gestaltlosen Gott noch aufhalten?
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