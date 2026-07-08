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Dragon Ball Super

Mit neuer Hoffnung im Herzen: Lebe wohl, Trunks!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 67vom 08.07.2026
Mit neuer Hoffnung im Herzen: Lebe wohl, Trunks!

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Dragon Ball Super

Folge 67: Mit neuer Hoffnung im Herzen: Lebe wohl, Trunks!

23 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Trunks gelingt es, Black und Zamasu zu entzweien. Dieser verwandelt sich daraufhin jedoch in ein undefinierbares Wesen, das die gesamte Welt zu zerstören droht. Können Trunks, Vegeta und Son Goku den gestaltlosen Gott noch aufhalten?

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