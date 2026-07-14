Goku stirbt! Der Mordauftrag mit Erfolgsgarantie!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 71: Goku stirbt! Der Mordauftrag mit Erfolgsgarantie!
23 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Son Goku wird von Hit, einem Auftragskiller aus dem sechsten Universum, bedroht. Zwischen den beiden kommt es schließlich zum Kampf. Doch Goku merkt schnell, dass er gegen seinen mächtigen Gegner nichts ausrichten kann ...
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