Kommt es zum Gegenangriff? Die unsichtbare Todestechnik!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 72: Kommt es zum Gegenangriff? Die unsichtbare Todestechnik!
23 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Durch einen geschickten Schachzug kann Son Goku seinen Kontrahenten austricksen. Doch der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Hits Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, verlangt dem Saiyajin alle Kräfte ab.
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