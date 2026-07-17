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Dragon Ball Super

Für jene, die er liebt! Der große Saiyaman lässt sich nicht unterkriegen!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 74vom 17.07.2026
Für jene, die er liebt! Der große Saiyaman lässt sich nicht unterkriegen!

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Dragon Ball Super

Folge 74: Für jene, die er liebt! Der große Saiyaman lässt sich nicht unterkriegen!

23 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Barry Kahn will sich das Rampenlicht nicht mit Son Gohan teilen und versucht alles, um dessen privates Glück zu zerstören. Sein labiler Charakter fällt dabei dem bösartigen Parasiten Watagash zum Opfer, dem der galaktische Polizist Jaco schon dicht auf den Fersen ist. Kann Barry noch gerettet werden?

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