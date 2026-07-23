Die Götter aller Universen sind schockiert! Wer beim Turnier der Kraft verliertJetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 78: Die Götter aller Universen sind schockiert! Wer beim Turnier der Kraft verliert
23 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Als Austragungsort für das Turnier wählt König Zen-Oh die Welt des Nichts. Im buchstäblich leeren Raum sollen die stärksten Teams der Universen gegeneinander antreten. Es gibt jedoch einen Haken: Wer verliert, wird ausgelöscht.
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