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Dragon Ball Super

Basil der Treter aus dem 9. Universum! Besiege deinen Gegner Boo!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 79vom 24.07.2026
Basil der Treter aus dem 9. Universum! Besiege deinen Gegner Boo!

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Dragon Ball Super

Folge 79: Basil der Treter aus dem 9. Universum! Besiege deinen Gegner Boo!

23 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Um eine Vorstellung des Turniers zu bekommen, lässt König Zen-Oh einen Vorrundenwettkampf austragen. In der ersten Runde trifft der Dämon Boo auf den Wolf Basil. Für Boo ist der Kampf zunächst nur ein Spiel, doch dann wird ein Freund verletzt und der Dämon macht ernst.

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