Wecke den schlafenden Kampfgeist in dir! Gohans Kampf!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 80: Wecke den schlafenden Kampfgeist in dir! Gohans Kampf!
23 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
In der zweiten Runde der Vorrundenwettkämpfe treten Son Gohan und Lavender gegeneinander an. Die beiden liefern sich einen wilden Schlagabtausch, doch als Lavender seine Spezialattacke einsetzt, werden Son Gohans Sinne stark beeinträchtigt. Kann er seinen Gegner trotzdem besiegen?
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