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Dragon Ball Super

Wecke den schlafenden Kampfgeist in dir! Gohans Kampf!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 80vom 27.07.2026
Wecke den schlafenden Kampfgeist in dir! Gohans Kampf!

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Dragon Ball Super

Folge 80: Wecke den schlafenden Kampfgeist in dir! Gohans Kampf!

23 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

In der zweiten Runde der Vorrundenwettkämpfe treten Son Gohan und Lavender gegeneinander an. Die beiden liefern sich einen wilden Schlagabtausch, doch als Lavender seine Spezialattacke einsetzt, werden Son Gohans Sinne stark beeinträchtigt. Kann er seinen Gegner trotzdem besiegen?

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