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Dragon Ball Super

Bergamo der Zerquetscher gegen Goku! Wer von ihnen verfügt über grenzenlose Kraf

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 81vom 28.07.2026
Bergamo der Zerquetscher gegen Goku! Wer von ihnen verfügt über grenzenlose Kraf

Bergamo der Zerquetscher gegen Goku! Wer von ihnen verfügt über grenzenlose KrafJetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 81: Bergamo der Zerquetscher gegen Goku! Wer von ihnen verfügt über grenzenlose Kraf

23 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Im Finale der Vorrundenwettkämpfe betreten Son Goku und Bergamo die Arena. Der Wolf erweist sich im Kampf als äußerst starker Gegner, der Angriffe absorbieren und in Energie umwandeln kann. Son Goku muss sich schleunigst etwas einfallen lassen, ehe ihm alle Kraft entzogen wird ...

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