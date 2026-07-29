Goku wird nicht vergeben! Toppo der Kämpfer für die Gerechtigkeit!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 82: Goku wird nicht vergeben! Toppo der Kämpfer für die Gerechtigkeit!
23 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Nach den Vorrundenwettkämpfen wird Son Goku von Toppo, dem Anführer der Brigade des elften Universums, herausgefordert. Es kommt zu einem unglaublichen Kräftemessen. Schließlich sieht sich der Hohepriester gezwungen, das Duell vorzeitig zu beenden.
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