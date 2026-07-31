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Dragon Ball Super

Goku der Talentsucher! Überrede Krillin und C18

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 84vom 31.07.2026
Goku der Talentsucher! Überrede Krillin und C18

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Dragon Ball Super

Folge 84: Goku der Talentsucher! Überrede Krillin und C18

23 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Son Goku will Krillin für sein Team gewinnen, doch Son Gohan hat Bedenken. Er hält seinen Freund für zu schwach, um beim Turnier teilzunehmen. Durch einen Testkampf soll Krillin seine Kräfte unter Beweis stellen. Auch bei C18 müssen die Freunde erst noch Überzeugungsarbeit leisten.

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