Goku der Talentsucher! Überrede Krillin und C18Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 84: Goku der Talentsucher! Überrede Krillin und C18
23 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Son Goku will Krillin für sein Team gewinnen, doch Son Gohan hat Bedenken. Er hält seinen Freund für zu schwach, um beim Turnier teilzunehmen. Durch einen Testkampf soll Krillin seine Kräfte unter Beweis stellen. Auch bei C18 müssen die Freunde erst noch Überzeugungsarbeit leisten.
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