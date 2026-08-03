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Dragon Ball Super

Die Universen stellen sich auf! Ein Konflikt der Absichten!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 85vom 03.08.2026
Die Universen stellen sich auf! Ein Konflikt der Absichten!

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Dragon Ball Super

Folge 85: Die Universen stellen sich auf! Ein Konflikt der Absichten!

23 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Während sich die Teilnehmer der Universen intensiv auf das Kampfturnier vorbereiten, hat Son Goku auf der Erde noch alle Hände voll zu tun, um sein Team zu vervollständigen. Boo, Krillin und C18 haben sich ihm bereits angeschlossen. Nun hofft er auch auf die Unterstützung von C17. Doch den muss er erst finden ...

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