Die Universen stellen sich auf! Ein Konflikt der Absichten!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 85: Die Universen stellen sich auf! Ein Konflikt der Absichten!
23 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Während sich die Teilnehmer der Universen intensiv auf das Kampfturnier vorbereiten, hat Son Goku auf der Erde noch alle Hände voll zu tun, um sein Team zu vervollständigen. Boo, Krillin und C18 haben sich ihm bereits angeschlossen. Nun hofft er auch auf die Unterstützung von C17. Doch den muss er erst finden ...
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