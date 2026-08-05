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Dragon Ball Super

Jagt die Wilderer! Goku und C17 kämpfen gemeinsam!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 87vom 05.08.2026
Jagt die Wilderer! Goku und C17 kämpfen gemeinsam!

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Dragon Ball Super

Folge 87: Jagt die Wilderer! Goku und C17 kämpfen gemeinsam!

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Die Insel, welche C17 als Wildhüter pflegt, wird von Wilderern überfallen. Als sich diese mit seltenen Tieren aus dem Staub machen, nehmen der Cyborg und Son Goku die Verfolgung auf. Die Entführer transportieren jedoch nicht nur Diebesgut, sondern auch eine Menge Sprengstoff ...

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