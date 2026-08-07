Eine rätselhafte Schönheit erscheint! Tenshinhans mysteriöses Dojo!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 89: Eine rätselhafte Schönheit erscheint! Tenshinhans mysteriöses Dojo!
23 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Son Gokus Truppe ist fast komplett. Es fehlen nur noch Muten-Roshi und Tenshinhan, damit Team Erde kampfbereit ins Turnier starten kann. Son Goku besucht die beiden in Tenshinhans Dojo, wo sie alle Hände voll mit einer neuen Schülerin zu tun haben, die mit ihren ungewöhnlichen Kräften ein ganzes Dorf auf Trab hält.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick