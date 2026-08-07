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Dragon Ball Super

Eine rätselhafte Schönheit erscheint! Tenshinhans mysteriöses Dojo!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 89vom 07.08.2026
Eine rätselhafte Schönheit erscheint! Tenshinhans mysteriöses Dojo!

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Dragon Ball Super

Folge 89: Eine rätselhafte Schönheit erscheint! Tenshinhans mysteriöses Dojo!

23 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Son Gokus Truppe ist fast komplett. Es fehlen nur noch Muten-Roshi und Tenshinhan, damit Team Erde kampfbereit ins Turnier starten kann. Son Goku besucht die beiden in Tenshinhans Dojo, wo sie alle Hände voll mit einer neuen Schülerin zu tun haben, die mit ihren ungewöhnlichen Kräften ein ganzes Dorf auf Trab hält.

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