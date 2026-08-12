Eine Krise im 7. Universum! Das Team ist nicht vollzählig!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 92: Eine Krise im 7. Universum! Das Team ist nicht vollzählig!
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Das dritte Universum überlässt bei der Auswahl seiner Kämpfer nichts dem Zufall. Mit besonderen Modifizierungen ausgerüstet, senden sie unwahrscheinlich starke Kämpfer ins Turnier der Kraft. Im siebten Universum hingegen sucht man händeringend nach einem Ersatz für Boo. Doch Son Goku hat bereits eine Idee - sehr zum Entsetzen seines Teams.
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