Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 109vom 28.10.2025
Folge 109: Zusammenstoß mit dem ultimativen Gegner Zeit für die alles entscheidende...

22 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Auf diesen Moment hat Son Goku das ganze Turnier über gewartet: Endlich kann er Jiren, den unheimlichen Kämpfer des elften Universums, herausfordern. Doch egal, mit welcher Attacke er seinen Gegner angreift, Jiren nimmt nicht den geringsten Schaden. Hat der Saiyajin überhaupt noch eine Chance auf den Sieg?

