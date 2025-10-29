Goku lässt die Götter bangen! Der neue Instinkt des Auferwachten!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 110: Goku lässt die Götter bangen! Der neue Instinkt des Auferwachten!
22 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Jiren gelingt es, die Genkidama-Attacke auf Son Goku zurückzuwerfen. Nach dem heftigen Einschlag ist nur noch ein tiefer Krater in der Kampfarena zu sehen, von dem Saiyajin aber fehlt jede Spur. Das elfte Universum wähnt sich schon als Sieger, als plötzlich die ganze Welt des Nichts von einem gleißenden Lichtstrahl durchbrochen wird ...
