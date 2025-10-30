Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragon Ball Super

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 111vom 30.10.2025
22 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Nachdem Son Goku seine neuen Kräfte wieder verloren hat, nimmt es Hit mit Jiren auf. Doch auch ihm gelingt es kaum, seinen Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Schließlich kann er ihn in einer Zeitblase einsperren. Doch der Kampf ist noch lange nicht vorbei ...

